Augusta, aumentano i positivi al Covid. Chiuso il cimitero in alcuni giorni tra Natale e il nuovo anno

Il cimitero comunale rimarrà chiuso domani 25 dicembre, sabato 26 e domenica 27 dicembre 2020 e il giorno di Capodanno, sabato 2 gennaio, domenica 3 per la festività dell’Epifania del 6 Gennaio 2021, mentre il numero dei positivi ad Augusta è cresciuto a 103 secondo l’aggiornamento di ieri sera sulla pagina Facebook del Comune.

Ieri il sindaco Peppe Di Mare, per motivi precauzionali derivanti dall’emergenza in atto da covid 19 e, in particolare, a seguito dell’ultimo decreto legge del 18 dicembre scorso che ha istituito la “zona rossa” in tutta Italia già a partire da oggi, ha disposto la chiusura del cimitero in alcuni giorni durante i quali l’accesso sarà consentito solo al personale comunale addetto e alle imprese di pompe funebri e solo per il tempo necessario ad accogliere eventuali salme e per la successiva tumulazione. Ogni altra attività è sospesa. Nei restanti giorni il cimitero osserverà gli ordinari orari di apertura normali.

E’, invece, aumentato di quasi 20 casi il numero dei positivi ad Augusta che la settimana scorsa, all’ultimo aggiornamento del sindaco, era fermo ad 84 contagi.