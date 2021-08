Augusta, covid: ancora in crescita i positivi. Il “primato” è sempre sotto i 35 anni

Non si arresta la curva del contagio ad Augusta che ad oggi, 23 agosto, fa registrare 235 positivi, di cui 9 ricoverati ma non in terapia intensiva. Il dato è stato reso noto sulla pagina social dal Comune che ha anche fornito i numeri suddivisi per fasce d’età, pazienti ricoverati e percentuale dei vaccinati con prima e seconda dose. Il maggior contagio si registra ancora tra gli under 35 che sono cresciuti a 129, ovvero il 55% del totale, seguiti dai 47 tra i 36 e i 50 anni pari al 40%. Poco più alto, con 50 casi registrati, il numero dei positivi nelle fasce d’età successiva 51- 70 anni, pari al 21%, che si riduce notevolmente nella fascia dei più anziani 71-100 con soli 9 positivi (4%)

Dall’ultimo dato che avevamo fornito venerdì scorso 19 agosto pari a 163 positivi, il giorno dopo (20 agosto) c’è stato un “boom” di più 39 casi in un solo giorno, che sono cresciuti via via fino ad arrivare al picco di oggi di 235, il più alto finora raggiunto.

Se da un lato sono alti i contagi, di contro è più bassa e non considerata sufficiente dalla Regione a stare tranquilli, invece, la vaccinazione che ad Augusta si ferma al 54,66 %, sotto dunque a quel 60%, che ha fatto scattare ieri la nuova ordinanza del presidente della Regione anche per il Comune megarese – in “buona compagnia” con altri 54 comuni siciliani con una bassa percentuale di vaccinati e un’alta incidenza di contagi tra il 13 e il 19 agosto – che prevede l’utilizzo di mascherine all’aperto in presenza di molti cittadini (le strade) e che ribadisce il divieto di assembramento in pubblico e le misure di contenimento per gli eventi privati (tampone nelle 48h antecedenti).

Di questa percentuale il tasso più alto di vaccinazione è quello relativo agli over 80 con quasi l’80’ % di vaccinati con entrambe le dosi, il più basso che non arriva neanche al 20% è, invece, relativo ai giovanissimi che hanno tra 12 e 19 anni.