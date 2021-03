Augusta, covid, ancora in crescita i positivi. Da oggi chiusi scuole, parchi giochi e biblioteca

Nuovo balzo in avanti del covid 19 ad Augusta che a ieri sera faceva registrare 15 casi in più rispetto al giorno precedente, per un totale di 138 contagiati. E appare ormai sempre più vicina la dichiarazione della “zona rossa” che, visti i numeri in continua crescita da quasi una settimana, dovrebbe scattare automaticamente da parte del presidente della Regione, ai sensi dell’ultimo Dpcm che prevede una soglia dello 0,25% di contagiati rispetto alla popolazione che ad Augusta si attesta intorno ai 91 casi di positività, come ha ricordato nei giorni scorsi il sindaco Peppe Di Mare.

Da oggi scatta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado che sarà in vigore fino all’ 1 aprile, giovedì santo ma gli studenti, che in questi 14 giorni ritorneranno a seguire le lezioni in Dad, dovrebbero ritornare in classe, covid permettendo, ormai dopo le festività pasquali, visto che dal l’1 al 6 aprile scattano le vacanze pasquali.

L’ordinanza firmata dal sindaco e pubblicata sul sito del Comune prevede, inoltre, sempre da oggi e per i prossimi 14 giorni, il divieto di assembramento in vie e strade, la chiusura dei parchi giochi, della biblioteca comunale e di tutte quelle aree dove sono possibili assembramenti, compreso anche “l’interno dei supermercati con obbligo per i gestori degli stessi di organizzare gli spazi e la mobilità, interni e nelle pertinenze esterne anche asservite a parcheggio, allo scopo di garantire il distanziamento sempre superiore a un metro”.