Augusta, covid, ancora in crescita i contagi. Superati i 200 positivi

Ha (ri) superato i 200 casi il covid ad Augusta. Secondo l’ultimo aggiornamento di oggi del Comune sono infatti sono 209 i positivi con ben 43 casi in più rispetto al dato di ieri, fermo a 166.

Crescono i casi in tutte le fasce di età, ma il maggior aumento si registra tra gli under 25 con ben 91 positivi, più 17 rispetto ai 74 di ieri. In questa nuova ondata maggiormente colpiti sono i bambini delle classi di primaria che hanno fatto scattare la quarantena per interi nuclei familiari.

Seguono i 52 positivi (+ 12) tra i 36-50enni, i 31 tra i 35-70enni, più 8 rispetto ai 23 di ieri e 5 casi in più nella fascia tra 26-35 anni con 21 casi. Aumentano anche, se di poco, gli over 70 che, con 2 casi in più, si fermano a 14 positivi.

Nessuno risulta ricoverato in terapia intensiva, rimangono stabili, 5, i malati, in ospedale in terapia ordinaria.