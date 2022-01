Augusta, covid, ancora in calo: 289 positivi in meno in tre giorni

Prosegue sempre più velocemente la discesa del contagio ad Augusta che fa registrare un calo di positivi con ben 289 casi in meno oggi rispetto a tre giorni fa. Secondo il dato fornito dal Comune nel pomeriggio sono 648 infatti i positivi accertati dall’Asp, mentre venerdì scorso erano 937, una differenza notevole frutto, probabilmente, anche del riallineamento del tracciamento dei dati di chi si è negativizzato in queste settimane. Il maggior calo di contagi, con meno 83 positivi ciascuno, si registra tra gli augustani che hanno una età compresa fra 36 e 50 anni, che sono 134 (venerdì erano 217) e nella fascia d’età 51-70 con 149 casi rispetto alle 232 del 28 dicembre.

Il maggior numero di contagi rimane, invece, sempre tra i giovani sotto i 25 anni che sono 213 contro i 266 di venerdì (- 53), in 99 hanno ancora il virus e hanno un’età tra 26 e 35 anni (-43 casi), tra gli over 70 rimangono in 53 contagiati (-53).

Non risulta più nessun ricoverato in ospedale in terapia intensiva e 11 (-1) sono i malati che hanno bisogno di cure ospedaliere, ma in terapia ordinaria.