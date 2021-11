Augusta, covid: ancora in aumento i positivi. Superati di nuovo i 100 casi

Sono di nuovo in aumento i positivi ad Augusta e ritornano a superare i 100 casi. Secondo l’ultimo aggiornamento covid-19 del Comune di ieri sera, 4 novembre, erano 109 i contagi, ben 26 casi in più rispetto due giorni prima quando i positivi erano 83.

L’aumento più consistente è nella fascia d’età 36-50 con 8 casi più per un totale di 24 positivi, stesso numero tra i 51-70enni (+7), 28 sono i positivi sotto i 25 anni con un balzo di più sette contagiati, 12 (+3) le persone tra 26-35 anni e 21, uno in più gli over 70.

Rimane sempre l’augustano ricoverato in terapia intensiva e scende a una la persona contagiata che necessita di cure ospedaliere, ma in terapia ordinaria.