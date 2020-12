Augusta, 81 positivi al Covid: 28 in una casa di riposo. A Punta Izzo tamponi per disabili

Anche le persone con disabilità e le rispettive famiglie dell’associazione 20 Novembre 1989 onlus stanno effettuando i tamponi rapidi alla postazione della Marina militare di Punta Izzo, mentre sono 81 i positivi al covid ad Augusta. E’ l’ultimo dato a ieri sera che, se da un lato conforta visto che si tratta decisamente di numeri più bassi rispetto a quelli registrati a novembre quando si era arrivati anche ad aver oltre 120 contagiati ad Augusta, dall’altro però desta qualche preoccupazione visto che 28 contagiati degli 81 si trovano in una casa di riposo di anziani, tra ospiti e personale. Lo conferma il sindaco Peppe Di Mare che sottolinea che “la situazione e la struttura sono sotto controllo sia da parte dell’ Asp che ha avviato tutte le procedure del caso che del Comune e con la piena disponibilità del proprietario”.

E mentre proseguono l’effettuazione di tamponi rapidi alla postazione della Marina militare di Punta Izzo per quanti arrivano da fuori Sicilia, così come prevede l’ultima ordinanza del presidente della Regione, su richiesta del vice presidente nazionale dell’associazione 20 Novembre, Sebastiano Amenta la Marina militare ha aperto il drive in “Through difesa” anche ai disabili e alle famiglie e giàò sono stati effettuati diversi test. “Esprimo gratitudine nei confronti del contrammiraglio Andrea Cottini, comandante di Marisicilia e del capitano di corvetta Angelo Cartelli medico dell’infermeria della Marina per la sensibilità manifestata, come sempre all’associazione” – ha detto Amenta sottolineando che non è la prima che la Marina militare va incontro alle esigenze dei diversamente abili- La nostra gratitudine va anche all’Asp di Siracusa e tutte le forze armate”