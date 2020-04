Augusta, Covid-19: secondo guarito. Sono otto in totale gli augustani positivi

Secondo guarito ad Augusta. Si tratta del primo augustano risultato positivo che ha avuto negativo anche il secondo tampone, così come ha detto il sindaco Cettina Di Pietro nel suo video pomeridiano su Facebook.

Al momento sono in totale 8 gli augustani ancora postivi al Covid 19: 4 si trovano in assistenza domiciliare, uno è ospite all’albergo sanitario di Citta’ della notte, uno è ricoverato al Covid center del Muscatello, uno all’Umberto I di Siracusa e uno al San Marco di Catania.

Per quanto riguarda i tamponi il primo cittadino ha aggiunto che “a breve mi saranno trasmessi gli esiti dei tamponi effettuati. Continuate a segnalare alla mail coronavirus@comunediaugusta.it , ho avuto riscontro da tanti soggetti che finalmente sono stati chiamati.”- ha proseguito.

Per le mascherine chirurgiche, invece, il Comune sta aspettando di esser convocato per la materiale consegna. “Ci saranno dei punti di raccolta indicate dal dipartimento regionale di Protezione civile. Mi è stato garantito un numero di mascherine sufficienti per la popolazione, a breve stabiliremo la modalità di distribuzione”– ha concluso