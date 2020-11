Augusta, covid 19, screening davanti al Costa: su 407 tamponi rapidi tre i positivi. Saliti a 81 i contagiati

Quattrocentosette i tamponi rapidi effettuati oggi davanti all’ingresso del Polivalente della Borgata, di cui solo 3 risultati positivi al covid 19. E’ questo l’ esito dello screening sulla popolazione avviato dall’Asp di Siracusa nei comuni con una popolazione superiore più di 30 mila abitanti e nei quali hanno sede istituti di scuola superiore ed effettuato questa mattina davanti all’ingresso della scuola dell’infanzia del quarto comprensivo “Costa”. Qui fin dalle 9 sono arrivate le prime automobili che, col passare dei minuti, sono aumentate sempre di più fino a diventare tantissime e a creare delle lunghe code che hanno costeggiato piazza Unità d’Italia, fino ad arrivare anche nelle vie laterali. Un’ adesione così massiccia ed inaspettata che, però, ad un certo punto ha costretto a bloccare ulteriori richieste e si è fermata ai 407 tamponi. Chi ha deciso di aderire allo screening non è sceso dall’automobile, ma dopo essersi registrato è stato sottoposto dal finestrino al test rapido rinofaringeo a cura degli infermieri, bardati di tutto punto, del distretto Asp di Augusta e Siracusa.

“Non ci aspettavano una risposta cosi massiccia che ci ha sbalordito, – ha sottolineato il direttore sanitario dell’Asp, Salvatore Madonia presente stamattina insieme al direttore del distretto Lorenzo Spina- è stata una prova sperimentale organizzata in pochissime ore ieri sera con il sindaco e il dirigente scolastico, che è ben riuscita e mi devo complimentare con tutto il personale e i volontari che hanno governato bene la risposta della gente. Abbiamo coinvolto personale del distretto di Augusta e Siracusa che ringraziamo perché si sono dedicati a questa attività, contiamo di fare altre giornate come questa ma con il personale dedicato a questo tipo di attività, anche perché c’è un apposito bando da cui prelevare infermieri e medici”.

“E’ un’iniziativa fortemente voluta dall’Asp che ringrazio davvero perché la prevenzione è fondamentale nella ricerca di eventuali postivi. La collaborazione con il dirigente scolastico è stata importante, il personale dell’Asp ha operato gratuitamente, per passione e attenzione per il momento che viviamo e per questo li ringrazio insieme ai vigili urbani e ai volontari della Protezione civile che hanno fatto si che tutto abbia funzionato alla perfezione”- ha commentato il sindaco Peppe Di Mare che ha assistito tutta la mattinata all’iniziativa.

“C’è stata risposta straordinaria della città e tutto è stato organizzato in poco più di un’ora ieri sera tra gli addetti ai lavori e personale scolastico per organizzare un servizio che ha coinvolto anche i genitori degli alunni e che è utile alla popolazione. Laddove l’ esito del tampone rapido è stato positivo è stato fatto contemporaneamente anche il tampone molecolare”– ha aggiunto l’assessore comunale alla Sanità, Cosimo Cappiello mentre il dirigente del Costa, Michele Accolla ha etto di essere stato “contento di essere stato coinvolto in questa iniziativa dal direttore sanitario Madonia e ho pensato subito a questa sede che è la migliore per lo spazio necessario ad un’iniziativa i cui risultati sono bellissimi”.

L’obiettivo dello screening, promosso a livello regionale dall’assessorato alla Salute è quello di individuare su larghe fasce di popolazione eventuali positivi al dal Covid 19, che intanto ad Augusta sono saliti ad 81. Sono aumentati, inoltre, anche i pazienti che si trovano ricoverati al Covid center dell’ospedale Muscatello che fino a stamattina erano 19.