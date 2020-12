Augusta, covid 19, nuovo balzo in avanti dei positivi. Diminuiscono i ricoveri al Covid center del Muscatello

Nuovo balzo in avanti dei positivi ad Augusta che ieri sera erano in tutto 113. Questo il dato aggiornato fornito su Facebook dalla pagina del Comune, che rileva otto casi in più rispetto a lunedì 28 dicembre, quando i contagiati erano 105. E in aumento anche rispetto ai giorni e alla settimana precedenti Natale quando erano risultate positive 28 persone, tra anziani e operatori, in una casa di riposo che poi è stata chiusa temporaneamente con gli ospiti trasferiti in un’altra struttura a Siracusa.

Di contro, invece, sono diminuiti i ricoveri al Covid center dell’ospedale Muscatello, dove ieri si trovavano 10 pazienti sui 40 posti letto disponibili negli ex reparti di Chirurgia e Medicina, che nelle scorse settimane erano invece quasi del tutto pieni.

Rimane, infine, operativo dalle 9 alle 13, -con l’esclusione del giorno di Capodanno e di domenica 3 gennaio dove solo per casi urgenti ci si potrà rivolgere alla tenda nel parcheggio dell’ospedale Muscatello- la postazione di Punta Izzo allestita dalla Marina militare in collaborazione con il distretto di Augusta dell’Asp di Siracusa dove possono effettuare tamponi rapidi con la modalità del drive in quanti hanno fatto rientro ad Augusta in occasione delle festività natalizie in ottemperanza dell’ordinanza 64 del 10 dicembre scorso del presidente della Regione. Il servizio è anche aperto alla popolazione.