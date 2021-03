Augusta, Covid 19 nelle varie scuole: sono 9 le classi in quarantena

Crescono ancora i dati dei positivi al covid ad Augusta che ad oggi sono 116, sei in più rispetto all’ultimo aggiornamento di ieri pomeriggio del Comune fermo a 110, mentre sono salite a ben 9 le classi di scuola sia dell’obbligo che superiore che sono in quarantena ad oggi. E più di 150 studenti che si trovano in isolamento domiciliare, compresi i più piccoli che rappresentano più della metà delle classi in quarantena.

Cresce la preoccupazione di fronte all’impennata del contagi che prosegue e che potrebbe portare, se non si inverte la tendenza, alla “zona rossa” e alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado da parte del sindaco Peppe Di Mare, che oggi ha convocato al Comune una riunione con le associazione di volontariato della protezione civile per fare il punto della situazione. “Stiamo aspettano i dati dell’Asp dei prossimi due giorni per capire meglio, anche perchè il numero dei positivi del lunedì risente del fine settimana quando non si fanno tamponi, e quanto prima prenderemo delle decisioni d’accordo con l’Asp, compresa la chiusura delle scuole– ha detto il sindaco- Da oggi scattano di nuovo di nuovo i controlli della protezione civile e invito sempre tutti alla massima cautela e a rispettare le regole”.

Il contagio non sta risparmiando quasi nessuna istituzione scolastica, oltre alle tre classi di elementare del plesso Paradiso del primo istituto comprensivo Principe Di Napoli, già in quarantena della scorsa settimana, da alcuni giorni si sono aggiunte anche una classe di media della stessa scuola, una dello stesso ordine del terzo comprensivo “Todaro”, una quarta e una prima superiore al Ruiz, una quinta elementare del quarto comprensivo Costa e da oggi anche una terza materna del plesso “Laface” del secondo comprensivo Corbino. Un numero cosi alto in contemporanea di classi a casa, con la didattica a distanza, si giustificherebbe anche con il fatto che ad essersi diffusa negli istituti scolastici è la variante inglese del covid 19.