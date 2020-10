Augusta, Covid 19: militari della Margottini positivi e in isolamento monitorati con telemedicina

Vengono monitorati con il servizio di telemedicina per il controllo sanitario a distanza i militari della nave Margottini che, risultati positivi al covid 19, sono attualmente in isolamento negli alloggi della Marina militare di Augusta, già seguiti dai medici delle Usca e del reparto malattie infettive dell’azienda. Il sistema, promosso dall’assessorato regionale della Salute con il coordinamento operativo dell’Irccs Bonino Pulejo di Messina, è stato adottato dall’Asp di Siracusa e ha previsto la fornitura ai militari di dispositivi elettronici per il monitoraggio h24, corredati di tablet, che verificano i parametri clinici quali saturazione di ossigeno nel sangue, pressione arteriosa, Ecg, frequenza cardiaca.

Qualora uno di questi parametri dovesse non essere soddisfacente, un alert automatico immediato informa la centrale operativa con il successivo avvio delle procedure mediche di approfondimento diagnostico.

Ieri, inoltre, nell’area degli alloggi della Marina militare di Punta Izzo, è stato posizionato un mezzo mobile dotato delle apparecchiature radiologiche per effettuare sul posto delle radiografie del torace a tutti i militari in isolamento, ed evitare quindi l’eventuale ricorso all’ ospedale.