Augusta, covid 19: in quarantena una classe del comprensivo “Costa”

Sono 92 i positivi al covid 19 ad Augusta secondo l’ultimo dato fornito ieri sera dal Comune nella sua pagina Facebook. Da un lato un deciso calo rispetto ai 222 contagi registrati a fine gennaio, che via via nei giorni scorsi sono scesi in maniera consistente, ma dall’altro un aumento rispetto alla media di un’ottantina di casi resi noti fino a qualche giorno fa. Tra i nuovi postivi c’è anche un’alunna di una classe di media del quarto istituto comprensivo Domenico Costa, che avrebbe un positivo in famiglia e che ha fatto scattare il protocollo sanitario con la relativa quarantena dell’intera classe.

Da un paio di giorni per questi studenti le lezioni sono state sospese in via cautelativa in attesa dell’esito del tampone che è arrivato ieri, così da oggi niente lezioni in presenza, ma didattica a distanza fino alla fine dei 10 giorni previsti di isolamento domiciliare, a cui seguirà il tampone alla postazione di Punta Izzo della Marina militare.

Attivata già a dicembre in collaborazione con l’Asp di Siracusa da qualche settimana alla postazione sanitaria si eseguono tamponi solo dopo la prenotazione dell’Asp, per questo nei giorni scorsi il consigliere comunale Giancarlo Triberio ha inviata una richiesta ufficiale al sindaco e all’assessore alla Sanità perché possano “richiedere all’Asp di Siracusa di ripristinare il servizio di drive-in per i tamponi a Punta Izzo senza prenotazione, così come veniva effettuato nei giorni scorsi, al fine di evitare che questa nuova procedura tramite prenotazione possa scoraggiare o rendere più complicato l ‘accessibilità dei cittadini. E avere di conseguenza – dice il consigliere – un abbassamento del monitoraggio dei contagi in città con i rischi che ne potrebbero derivare sia per la salute dei cittadini sia per il futuro prossimo della lotta alla pandemia”.