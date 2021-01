Augusta, covid 19, in aumento i positivi: sei sono giocatori di calcio a 5

Sono saliti a 147 i positivi al covid 19 ad Augusta. Sei sono giocatori delle due squadre augustane di calcio a 5, 2 del Real Augusta e 4 del Megara Augusta che si trovano a casa in isolamento domiciliare in buone condizioni. La scoperta oggi durante i tamponi di routine, che devono essere effettuati obbligatoriamente dagli atleti prima e dopo ogni partita e hanno portato alla sospensione della partita del Megara con il Mascalucia in programma sabato prossimo al Palajonio e anche della gara ad Acireale contro l’Agriplus del Rel Augusta, valide per la quindicesima giornata di campionato.

“Con grande sollievo, – si legge in una nota del Megara- si porta a conoscenza che i tamponi eseguiti al resto della squadra hanno dato esito negativo. La società ha, inoltre, provveduto ad inviare tempestiva comunicazione alla Federazione per l’annullamento della gara e sospeso gli allenamenti fino a data da stabilire”. Stessa situazione per il Real.

Sul fronte dei vaccini continua intanto la somministrazione agli anziani della case di riposo megaresi. Oggi è toccato a una struttura della Borgata.