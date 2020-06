Augusta, Covid 19, i Punisher Mc donano un dispenser igienizzante al commissariato di Polizia

Non solo rombi di motori per strada ad Augusta, “invasa” dai motociclisti del club di harleysti Punishers, che sono ritornati con le loro moto e i giubbotti di pelle nera per portare avanti una nuova iniziativa benefica, questa volta a supporto delle forze dell’ ordine e considerata l’emergenza da Covid 19. Hanno, infatti, donato al commissariato di piazza Castello, alla presenza del dirigente Gugliemo La Magna, un dispenser igienizzante per le mani, posto all’ingresso a disposizione del personale in servizio ma anche degli utenti che si recheranno negli uffici della Polizia megarese.

Il Punishers MC, che raggruppa appassionati della storica moto americana ed appartenenti delle forze dell’ordine, è conosciuto ad Augusta perché qui è stato fondato nel 2014 da Davide Gemelli, poliziotto di origini messinesi che per tanti anni ha prestato servizio al commissariato di piazza Castello ed è guidato adesso come presidente nazionale da Giuseppe Cirillo, augustano che porta avanti nel megarese diverse iniziative benefiche.