Augusta, Covid-19: guarito il primo augustano contagiato

C’è il primo augustano guarito dal Covid 19. Lo ha detto ieri sera il sindaco Cettina Di Pietro nella sua pagina Facebook dopo aver avuto la notizia dall’Asp. E’ uno degli operai sanitari del nosocomio cittadino risultato infetto, uno dei due ricoverati al Covid-Center del Muscatello “che avevano avuto il primo tampone negativo e, quindi, erano stati dimessi e avviati al soggiorno a Città della notte. Uno di loro oggi ha ricevuto anche il secondo tampone, anch’esso negativo. Quindi Augusta ha ufficialmente il suo primo guarito e di ciò sono estremamente felice”.

Rimangono cosi otto in totale i positivi al coronavirus ad Augusta. Oltre alla persona che si trova ospite dell’albergo sanitario lungo al strada per Villasmundo, un paziente rimane ricoverato al reparto Covid dell’ospedale “Umberto I” di Siracusa e altri sei sono sempre a casa in sorveglianza sanitaria e in isolamento domiciliare.