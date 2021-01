Augusta, covid 19 e zona rossa, chiuso da oggi il cimitero comunale

Da oggi e fino a domenica 31 gennaio 2021 è chiuso alle visite il cimitero comunale. Lo ha disposto con un’ordinanza il sindaco Giuseppe Di Mare che ha disposto il divieto di accesso al camposanto ed è legata alla dichiarazione della Sicilia “zona rossa” da parte del ministro della Salute su richiesta del presidente della Regione e che vieta gli spostamenti anche all’interno del Comune se non per lavoro, salute e comprovate esigenze di necessità.

Il divieto di accesso non esiste ovviamente, in caso di necessità, per il personale comunale addetto e delle pompe funebri e in questi giorni l’apertura del cimitero potrà avvenire “solo ed esclusivamente per il tempo necessario ad accogliere eventuali salme e per la successiva tumulazione. Ogni altra attività dentro il cimitero è sospesa”.

Inoltre, in seguito al Dpcm del 14 gennaio 2021 e all’ordinanza regionale del 16 gennaio 2021, sono stati anche chiusi, fino a data da destinarsi, sia la sede dell’ex Plastjonica dove si conferisce l’ indifferenziata con il Ccr mobile che l’Eco-sportello di corso Sicilia. Restano attivi il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta, da rete fissa il numero verde 800 700 999 o da rete mobile lo 0931 769774, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 la segreteria telefonica 24 ore su 24 7 giorni su 7 e l’indirizzo mail info@augustasidifferenzia.it