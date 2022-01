Augusta, covid 19, diminuiscono ancora i contagi

Cala ancora la curva del contagio ad Augusta con i positivi, accertati, dall’Asp che si fermano a 1076, un numero certamente sempre alto, ma anche distante dal picco massimo raggiunto in città dall’ inizio della pandemia che è stato di 1421 il 14 gennaio.

Secondo l’ultimo dato fornito ieri sera dal Comune il numero maggiore di contagiati è sempre quello legato ai più giovani sotto i 25 anni con 301 casi (-43 rispetto al 21 gennaio), 271 (-28) i positivi al covid tra i 51- 70 anni, 260 (-42) hanno contratto il virus e hanno un’età tra i 36 e i 50 anni. Sono scesi a 149 (-23) i positivi giovani tra i 26 e i 35 anni e 95 (-10) gli over 70. Rimangono in ospedale i due malati più gravi (venerdi scorso erano tre) che per questo hanno bisogno delle cure della terapia intensiva e 13 pazienti in terapia ordinaria.

Sul fronte alle vaccinazioni il totale di chi ha ricevuto la prima dose ha superato di poco l’85%, della seconda l’ 81%.