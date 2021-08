Augusta, covid 19, balzo preoccupante di positivi: il consigliere Triberio si appella a sindaco e concittadini

E’ preoccupante l’aumento dei positivi al covid 19 ad Augusta negli ultimi giorni e il consigliere comunale di opposizione Giancarlo Triberio chiede al sindaco di intervenire e lancia un appello agli augustani.

“Si è passati dai 26 casi del 6 agosto ai 78 casi ufficiali di ieri, 12 agosto se non addirittura 92 casi secondo fonti giornalistiche, – dice Triberio- un aumento vertiginoso che, se paragonato ai numeri dei positivi al Covid dell ’11 agosto dello scorso anno, che erano solo 5, rende la situazione davvero preoccupante. La circostanza attuale richiede non solo una presa di coscienza, ma anche un’ azione forte principalmente a salvaguardia della salute dei nostri concittadini, ma anche per i pericoli derivanti che colpirebbe inevitabilmente la ripresa economica della nostra città, mettendo a rischio anche la riapertura delle scuole fra un mese”.

Se è vero che da un lato l’estate invoglia ad una vita più spensierata e a momenti di incontro durante le ferie e da godersi in rilassatezza, dall’altro i numeri dei contagi “accendono un forte campanello d’allarme che non può rimanere inascoltato”. Da qui l’accorato appello ai concittadini affinché si mantenga e anzi si rafforzi un comportamento adeguato alle normative anticovid ed a seguire comportamenti idonei per evitare i contagi, ma anche al sindaco e all’ amministrazione tutta in quanto, sia come massima autorità sanitaria nonché come amministratori della nostra città, “agiscano immediatamente affinché si attuino tutte le necessarie azioni di controllo e prevenzione nonché adducendo un comportamento da buon padre di famiglia che tuteli i propri concittadini e l’ economia stessa della nostra città. È il momento della responsabilità, – conclude- di dare il buon esempio perché stavolta è diverso. Per i momenti delle autocelebrazioni, degli spot e del protagonismo a tutti i costi ci sarà tempo, adesso ciò che conta è la città”.