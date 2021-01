Augusta, covid 19, ancora in crescita i positivi, non legati ai migranti della Ocean viking

Sono ancora in crescita i positivi ad Augusta che toccano quota 193 ad oggi, 28 in più rispetto all’ultimo dato di 165 fornito dalla pagina Facebook del Comune il 22 gennaio scorso.

Una dato alto in controtendenza con quello registrato oggi -anche se dopo il fine settimana quando non si fanno tamponi- complessivamente in Sicilia e nella provincia di Siracusa, legato anche al fatto che si stanno effettuando più tamponi nei giorni scorsi e anche a diversi cluster familiari, come sottolinea il sindaco Peppe Di Mare, ma non alla presenza di eventuali migranti positivi sulla nave della ong Sos Mediterranee Ocean viking, che è approdata a mezzogiorno al porto megarese. I primi migranti sono scesi dalla scaletta alle 15, 30 man mano che veniva effettuato loro a bordo il tampone rapido a cura dell’Asp di Siracusa e fino a circa le 18 di oggi- orario in cui è stato fornito l’aggiornamento del Comune- non è stato riscontrato nessun caso di positività tra i circa 250 tamponi effettuati su altrettanti migranti.

I tamponi stanno proseguendo ad oltranza fino all’ultimo migrante mentre le operazioni di sbarco si sono fermate ad un centinaio di persone e si concluderanno domani mattina.