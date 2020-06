Augusta, Covid 19: aiuti solidali per 60 famiglie con il centro unico di Misericordia, Croce rossa e Fondazione Catalano

Sono quasi 60 le famiglie, molte delle quali con bambini, assiti ad oggi dal gruppo di volontariato costituito dalla Misericordia, dalla Croce Rossa di Augusta, comitato di Siracusa e dalla Fondazione Catalano onlus che,

percependo sin dall’inizio la grande difficoltà in cui stavano andando incontro diverse famiglie augustane a causa dell’emergenza Covid 19 e della chiusura di ogni attività, con spirito di collaborazione ha costituito il centro operativo unico nella sede della Misericordia che collabora attivamente e rifornisce, se necessario, anche le otto Caritas cittadine, che fanno riferimento ad ogni parrocchia.

A fare il bilancio è il governatore della Misericordia Marco Arezzi che ricorda come quando “abbiamo cominciato il servizio, fine marzo, le famiglie in assistenza erano una ventina. Purtroppo – prosegue – il persistere della situazione economica che conosciamo con attività commerciali e artigianali chiuse, aziende con dipendenti in cassa integrazione, ristorazione e bar chiusi hanno generato nuove famiglie in difficoltà segnalate direttamente ai telefoni della Misericordia, della Croce rossa, o attraverso le segnalazioni giunte dai servizi sociali del Comune, dai Vigili urbani, dai Carabinieri. Sensibilizzando alcuni supermercati nell’attivare il carrello solidale si è partiti da subito con la raccolta di generi di prima necessità, che successivamente sono stati consegnati dai volontari del gruppo direttamente nelle abitazioni delle famiglie che necessitano di aiuti. Ecco i centri ancora attivi per il carrello solidale Conad, Ard, Giunta, Cash & Carry, Crai, Domus, Mercatino Sacro Cuore, Decò, Eurospin”.

Gli aiuti solidali non sono finiti, a questi si sono aggiunti altri provenienti da: Baretto, La Cavalera Inner wheel, Centro Nesea, Teniamoci per mano, Rotaract, Amici di Aida per Bafata’, Ias service, Gruppo colleghi Lubes ed altri che hanno scelto l’anonimato. “A tutti loro ed i loro clienti un immenso grazie di vero cuore da parte nostra ma anche da tutte le famiglie che sosteniamo– aggiunge Arezzi.

Grazie alle donazioni sono stati realizzati 200 interventi diretti di aiuti alimentari a domicilio o nelle Caritas parrocchiali e sono stati organizzati circa 160 ritiri nei supermercati che hanno aderito al carrello solidale “Dona anche tu. Fino a fine maggio sono stati distribuiti 690 Kg di pasta, 150 di farina, 80 di zucchero, 80 bottiglie di olio, 550 litri di latte, 500 confezioni di salsa-pomodoro, 350 di biscotti e merendine, 150 di legumi, 140 di carne e tonno in scatola, 550 di uova, 70 di omogeneizzati e altrettanti di frutta in vasetto bimbi. “Tutto questo è possibile grazie al lavoro certosino ed incessante dei nostri volontari e di questo grande gruppo di solidarietà. Noi ci siamo, perchè vogliamo con tutte le forze che tutto vada bene” . La Misericordia si può contattare al numero 0931991717, La Croce rossa alla mail gruppocriaugusta@gmail.com