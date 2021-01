Augusta, covid: 139 positivi. Domani ripartono in presenza le scuole, il sindaco Di Mare: “sono luoghi sicuri”

“Dall’inizio dell’epidemia nelle scuole di infanzia, elementari e medie ci sono stati solamente 12 contagiati su una popolazione studentesca di circa 2.700 alunni. Oggi non ci sono numeri allarmanti per quanto riguarda la scuola, è un luogo sicuro, è fuori che non è sicuro”. Per questo ad Augusta ripartiranno in presenza le scuole elementari e le prime classi delle medie da domani, lunedì 18 gennaio, così come prevede l’ordinanza del presidente della Regione e così come ha reso noto ieri sera il sindaco Giuseppe Di Mare in un videomessaggio su Facebook, in cui ha spiegato le motivazioni partendo dal dato dei contagi, ieri fermi a 139, e soprattutto sul cosiddetto tasso di prevalenza, cioè sul dato dei contagio in rapporto alla popolazione che qui è 39, “uno dei più bassi della provincia”.

“Ai professori in giro sui social, a scienziati e virologi dico che le scelte che vengono fatte su colloqui e numeri – ha aggiunto il primo cittadino – Ho sentito tutti i dirigenti scolastici con cui ho condiviso un’idea e cioè che la scuola, se ci sono le condizioni di sicurezza e ci sono ad oggi e per fortuna, è il luogo della socializzazione e crescita dei nostri figli. E se ci sono le condizioni di sicurezza perchè dovremmo lasciarli a casa perché qualche oppositore di questa amministrazione per questioni politiche dice di chiudere? O perchè qualcuno si fa prendere dalla paura e pensa a chiudere piuttosto che non stare davanti la scuola magari quando accompagna il proprio figlio”.

Poi ha ribadito che un sindaco non può decidere di testa sua di chiudere le scuole, ma solo dopo aver sentito il Dipartimento di prevenzione e l’Asp che segnalano criticità. “Oggi ho sentito i vertici dell’Asp, ho sentito il dipartimento di Prevenzione e – ha proseguito – mi è stato detto chiaramente, e con questi numeri è chiaro che è così, che ad Augusta le scuole non possono chiudere. Ma dico per fortuna: perché vuol dire che siamo in una situazione che ci deve destare preoccupazione ed allarme, ma che consente ai nostri figli di tornare a fare lezione a scuola. E io sono felice di questo“.

L’appello è allora rivolto alle famiglie, a tutti i cittadini ad aver comportamenti responsabili, a rispettare le regole e a stare a casa, l’unico modo per uscire da questa pandemia. “Stiamo facendo il massimo con le risorse che abbiamo a disposizione. Abbiamo messo in campo tutte le forze di protezione civile, i vigili urbani, ci sono le forze dell’ordine che stanno facendo un lavoro eccezionale, a cui va il mio grazie, ma il miglior controllo lo fanno le famiglie che dicono al figlio di non andare a passare la serata in piazza Mattarella, dando l’esempio di non andare a passeggiare in viale Italia o in via Lavaggi“ – ha concluso Di Mare che ha ricordato che da oggi e fino al 31 gennaio è in vigore la zona rossa per tutta la Sicilia, che vieta ai cittadini di uscire di casa se non per motivi di lavoro, salute o necessità e “che in qualche modo dà ragione alla mia ordinanza di divieto di stazionamento di qualche giorno fa”.