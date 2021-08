Augusta, costo della Tari e gestione servizio idrico, “la verità” e le critiche del consigliere Triberio

“Tra i festeggiamenti dell’estate augustana l’amministrazione Di Mare e la sua maggioranza “dimenticano” di inserire nel cartellone degli eventi l’ aumento del costo annuale del servizio di raccolta dei rifiuti 2021, che solo grazie ai contributi statali e regionali, che tutti i comuni stanno ricevendo, avrà una diminuzione per l’anno in corso. Così come l’aumento delle tariffe dell’acqua votata in consiglio comunale dalla maggioranza”.

A dirlo è Giancarlo Triberio, consigliere comunale di opposizione e capogruppo di Nuovo Patto per Augusta che stigmatizza l’operato dell’amministrazione comunale e si dice basito ad ascoltare gli annunci “trionfalistici vox populi della maggioranza sulla riduzione della Tari addirittura annunciata come storica, stravolgendo la realtà. In realtà il costo annuo del servizio, in linea con la precedente amministrazione, è aumentato di circa 300 mila euro – aggiunge- e gli sgravi sono possibili solo perché sono stati stanziati dallo Stato e dalla Regione a tutti i Comuni fondi causa emergenza Covid 19. Pertanto nessun merito dell’amministrazione e anzi la maggioranza regala non solo un’ altra estate senza acqua al centro storico, disattendendo le promesse fatte, ma addirittura vota in Consiglio comunale l’aumento del 4 per cento delle tariffe dell’acqua, nel silenzio dei vecchi e nuovi paladini”.

Il riferimento è all’adeguamento delle tariffe imposto dall’Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente a tutti i comuni e arrivato a palazzo San Biagio a cui però si aggiunge anche la “beffa”, decisa dall’amministrazione di far pagare l’acqua con le autobotti a quei cittadini che ne hanno bisogno e che sono senza anche a causa del malfunzionamento del pozzo della villa.

“Era auspicabile un sano dibattito consiliare, senza attuare la tagliola dei tempi della convocazione del consiglio comunale, che –prosegue Triberio- avrebbe dovuto portare ad una gestione dei fondi statali e regionali più oculata con aiuti maggiori alle categorie colpite più duramente e una programmazione e ripartizione diversa e migliore delle tariffe per le altre categorie e cittadini che hanno subito gravi ripercussioni economiche durante questa pandemia. Quindi non ci vuole la sfera magica per annunciare che il prossimo anno senza questi sgravi statali e regionali ci sarà un aumento esponenziale ed enorme delle tariffe ed i cittadini sono più intelligenti di quanto pensa una maggioranza racchiusa nella propria esaltazione social ma senza nessuna risoluzione reale di quanto promesso”.

Da qui l’auspicio che l’ amministrazione operi una gestione “più oculata” del servizio di raccolta rifiuti e della risorsa acqua e soprattutto attui una vera, reale e importante caccia agli evasori così come già i revisori dei conti hanno espresso per lo scorso bilancio consuntivo: “Dispiace altresì il nervosismo del sindaco che – conclude il capogruppo di Nuovo Patto per Augusta- attacca l’ opposizione ma in realtà evidenzia i limiti basati da una frenesia di annunci, spot ed inaugurazioni di opere realizzate prettamente da associazioni e privati mettendo in risalto che non è tutto oro quello che luccica nell ‘ operato della sua amministrazione e che sulle problematiche serie della città è manchevole di risoluzione e piene di promesse non mantenute”.