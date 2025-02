Augusta, costituito il “Patto per la lettura” tra associazioni, scuole e libreria

Costituito ad Augusta il “patto per la lettura” con l’obiettivo di incentivare la lettura e l’amore per i libri. Ne fanno parte il Centro teatrale siciliano, associazione genitori e figli “Unitevi a noi”, Aido, associazione italiana per la donazione degli organi, tessuti e cellule, Archeoclub d’Italia sede di Augusta, Hangar team, libreria Mondadori, Società augustana di storia patria, Nuova acropoli, Auser Augusta, Rotary club, liceo classico Megara, istituti comprensivi Domenico Costa e Orso Mario Corbino, Gruppo di lettura e laboratorio teatrale “Le straripantesse”, Fondazione famiglia Catalano, Oratorio santa Maria Goretti, istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz, associazione culturale Icob, associazione Premiarte.

I sottoscrittori nei giorni scorsi si sono riuniti al tavolo, presieduto dall’assessore alla Cultura Giuseppe Carrabino, che ha messo insieme numerose proposte che mirano ad una presenza nei diversi quartieri della città con attività decentrate e l’obiettivo di valorizzare il libro e la lettura.

L’iniziativa si inserisce nel progetto di rilancio della biblioteca comunale “George Vallet” che con le diverse attività promosse dall’ assessorato Cultura, Tradizioni e Promozione del Territorio, continua nel rispetto del cronoprogramma preparato dagli uffici dell’VIII Settore sotto la direzione di Sebastiana Passanisi e con un team di esperti costituito da Enza Torre, Simona Sirugo e Mauro Farina che seguono l’indirizzo dell’assessore Carrabino che ha auspicato l’inserimento di Augusta nel novero ministeriale “Città che legge”. E’ di recente l’acquisizione della qualifica concessa alla nostra città per il periodo 2024 – 2026 grazie al lavoro dei nostri uffici che hanno permesso di essere annoverati tra i 755 Comuni ammessi, a fronte di 142 che sono stati ammessi con riserva e sette non ammessi.

“Tale qualifica – dichiara il sindaco Giuseppe Di Mare – consente alla città di poter richiedere specifici finanziamenti per progetti finalizzati alla promozione della lettura che vedano il coinvolgimento di diversi soggetti pubblici e privati operanti nel territorio”. “La costituzione del “Patto per la lettura della città di Augusta” – aggiunge l’assessore Carrabino – è un altro degli obiettivi finalizzati a dare nuovo corso alla biblioteca che sin dai mesi scorsi è divenuta punto di riferimento per molteplici attività che coinvolgono le diverse fasce d’età: corsi di cucito, ricamo, momenti di aggregazione per ragazzi e famiglie, giochi da tavolo nel periodo natalizio, presentazione di libri, gruppi di lettura con incontri mensili gestiti in autonomia per valorizzare la lettura e il confronto come strumento di apertura verso gli altri”.