Augusta, costituita la prima Consulta delle famiglie: presidente Maurizio Blandino

Dopo un lungo iter burocratico che ha visto prima l’inserimento della Consulta delle famiglie all’interno del regolamento comunale e poi l’approvazione del Consiglio, si è costituita nei giorni scorsi, a palazzo di città, la prima consulta delle famiglie La presiede Maurizio Blandino, referente dell’ Associazione famiglie italiane (Afi), a comporre il direttivo sono Antonio Caruso, che guida l’associazione genitori e figli “Unitevi a noi Aps ets” nel ruolo di segretario, Roberto Polito del Gruppo donatori sangue Fratres Augusta come consigliere, altra consigliere Valentina Di Grande dell’Associazione famiglie adottive affidatarie (Afaa). Dell’ assemblea fanno parte Enza D’Antoni, presidente dell’ associazione Auser Augusta e Daniela Di Mauro della Fondazione Catalano onlus. Potranno far parte della Consulta tutte quelle associazioni che operano sul nostro territorio e che rientrino nel terzo settore come obiettivi e attività svolte.

Fortemente voluta dall’ amministrazione e dal sindaco Giuseppe Di Mare che ne aveva fatto un punto importante del suo programma elettorale e ha sottolineato l’importanza “del concetto di famiglia soprattutto in questo delicato momento storico e sociale”, il neo presidente Blandino si è detto disponibile con tutti i membri della Consulta affinché “insieme si riesca ad essere uno strumento di crescita per la nostra comunità e propositivi verso l’amministrazione”.

“Sono certa che grazie alle nuove sinergie che si stanno creando, si potranno ottenere grandi risultati. – ha commentato l’assessore alle Politiche della famiglia Ombretta Tringali – In questo momento è doverosa la vicinanza delle istituzioni soprattutto verso le famiglie nelle quali si riscontrano maggiori criticità perché è proprio la famiglia a rappresentare la base della struttura sociale essendo il primo luogo di apprendimento dei ruoli sociali”.

All’incontro hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio Biagio Tribulato, il presidente della terza commissione Ambiente, igiene e pubblica istruzione Paolo Trigilio, che ha portato i saluti del Consiglio comunale e sottolineato l’importanza della famiglia nel tessuto sociale, la responsabile dell’VIII settore del Comune Sebastiana Passanisi e Natascia Gandolfo dell’ufficio Politiche sociali.