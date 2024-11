Augusta, corso serale di “Design, arte dell’arredamento e del legno” al Megara: inaugurazione a palazzo di città

E’ stato inaugurato con un cerimonia ufficiale, che si è svolta l’altro ieri pomeriggio a palazzo di città, presieduta dal dirigente scolastico del liceo “Megara” Gianluca Rapisarda il nuovo corso serale di II livello “Design, arte dell’arredamento e del legno” del liceo Artistico. Hanno partecipato l’ex dirigente scolastico Renato Santoro, che dal 1° settembre guida l’istituto superiore di Palazzolo Acreide, vari membri del personale docente e tecnico-amministrativo della scuola, il presidente del Consiglio d’istituto Giovanni Ternullo, i rappresentanti d’istituto e della Consulta provinciale e gli studenti della seconda AA, i cui lavori realizzati negli anni precedenti sono stati esposti nella sala di rappresentanza “Rocco Chinnici”. Presenti anche il sindaco Giuseppe Di Mare, gli assessori all’Istruzione Biagio Tribulato e alla Cultura Giuseppe Carrabino, il comandante della Stazione navale capitano di Vascello Lino Morello, il capo di Stato maggiore di Marisicilia capitano di Vascello Tiziano Garrapa, il comandante della Stazione dei Carabinieri luogotenente Paolo Cassia, il dirigente del Commissariato di Polizia vicequestore Antonio Migliorisi, il reggente della chiesa Madre don Alfio Scapellato e il padre guardiano della parrocchia di Santa Maria del Perpetuo Soccorso fra Maurizio Sierna.

Rapisarda ha ringraziato Santoro per aver promosso l’intuizione brillante e lungimirante di attivare un nuovo corso serale unico nel suo genere nella provincia di Siracusa che accoglie le richieste del territorio e proietta verso il futuro la storica istituzione socio-culturale del Megara, multiforme polo liceale pronto ad affrontare le nuove sfide della modernità, su tutte il mantenimento dell’autonomia. Si è poi detto grato al sindaco e alla giunta per aver sposato la causa del corso serale e l’ex docente referente Alessandra Teresa Traversa per averne seguito la nascita ed essersi districata dinnanzi al variegato corpus di norme e codici che regolamentano il corso serale, che fa capo al Cpia “Alberto Manzi” di Siracusa.

Infine ha ricordato la delibera approvata dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’ istituto sulla richiesta all’assessorato competente della Regione Siciliana di attivazione di tre nuovi e innovativi indirizzi con pochi precedenti in Italia (liceo classico con curvatura archeologica, liceo digitale con latino, liceo scientifico con opzione liceo del mare) e ha annunciato che la vedova del preside Alberto Terranova Rosa Maria Ferreri (anche lei presente alla cerimonia) erogherà una donazione liberale al Liceo “Megara” che potrà servire, insieme con le sovvenzionate annunciate dal Rotary all’acquisto di nuove attrezzature per le attività laboratoriali dell’Artistico.

Santoro ha ripercorso la genesi del corso serale, che affonda le proprie radici nell’antica tradizione di lavorazione del legno nel carcere di Augusta e ha spiegato che il corso ha durata quinquennale ed è articolato in tre distinti periodi: il primo corrispondente al 1° e 2° anno del corso diurno, il secondo (corrispondente al 3° e 4° anno del corso diurno) e il terzo (corrispondente al 5° anno del corso diurno), finalizzato all’ottenimento del diploma di Maturità artistica che consente l’accesso a qualsiasi università e a tutte le accademie di Belle Arti – Afam – Isia.

Le docenti referenti Rita Formica e Anna Brancato, quest’ultima anche coordinatrice di periodo, hanno spiegato i requisiti per l’iscrizione, ovvero essere adulti in possesso del titolo conclusivo di scuola secondaria di 1° grado, giovani sopra i 16 anni di età in possesso del titolo conclusivo della scuola secondaria di 1° grado ma impossibilitati a frequentare i corsi diurni, adulti con percorsi di scuola secondaria di 2° grado interrotti, adulti con diplomi in altri indirizzi, adulti laureati.

Subito dopo, le due docenti hanno presentato il corpo docente, composto da Anna Brancato (Religione), Sonia Dugo (Italiano), Tanja Ghirlanda (Storia dell’arte), Alessandro Gurciullo (Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche), Giada Manzella (Inglese), Cristina Rubino (Matematica e Fisica), Cristina Stuto (Discipline geometriche), Paola Vizzini (Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche) e supportato dall’assistente di laboratorio Santa La Micela.

Le neostudentesse Francesca Di Grande e Carmela De Leo, in rappresentanza dei 32 corsisti, hanno raccontato le ragioni che le hanno spinte a mettersi in gioco in età adulta e ritornare sui banchi di scuola con ritrovato entusiasmo giovanile e vibrante commozione, come ad esempio arricchire il bagaglio culturale e sviluppare nuove capacità artistiche, aggiungendo che si è subito instaurato un clima di amicizia e collaborazione all’interno della classe, nonostante la vasta eterogeneità anagrafica. Al termine Don Alfio e Fra Maurizio hanno impartito la benedizione a tutti i presenti e alla nuova avventura del Corso serale. La cerimonia è stata trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della scuola con gli studenti Antonio Ramaci e Andrea Sole (quinta BS), Rocco Cavalli, Stefano Castro e Marco Sorbello (quinta CS) che hanno preparato il collegamento, coordinati dalla docente animatrice digitale Anna Lucia Daniele.