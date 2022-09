Augusta, corsi di inglese alla Corbino: consegnati i certificati “Cambridge”

Si è svolta nei giorni scorsi, nel cortile del plesso Laface, del secondo istituto comprensivo Corbino la cerimonia di consegna dei certificati “Cambridge” conseguiti dagli alunni delle quarte e quinte della primaria e delle terze medie, nell’ambito del progetto ”Key for schools”.

Presenti la dirigente scolastica, Maria Giovanna Sergi, la direttrice della Academy of English di Siracusa (centro Cambridge per la provincia aretusea) Ann Byrne e la referente Cambridge dell’istituto Eleonora Alicata.

I quasi cento alunni che hanno partecipato agli esami “Cambridge young learners starters”, pensati per certificare le competenze linguistiche dei bambini tra i 7 e i 12 anni e per aiutare gli studenti a muovere i primi passi nell’inglese parlato e scritto di tutti i giorni, hanno acquisito fiducia e migliorato l’inglese. Sono stati preparati dalle docenti Susanna Morello, Enza Macauda, Carla Sciarretta, Marinella Cidonelli e dalla stessa Eleonora Alicata. Il percorso didattico non è stato semplice a causa delle difficoltà dovute al Covid, ma pur alternando le lezioni in presenza con quelle on line, gli studenti hanno conseguito ottimi risultati.

Per il quinto anno consecutivo, l’istituto megarese è riconosciuto centro di preparazione agli esami Cambridge, andando incontro alle richieste dei genitori e contribuendo a sostenere bambini e ragazzi nella costruzione del loro futuro.