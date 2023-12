Augusta, corsa: due medaglie e record personali per l’asd Megara running

Pioggia di record personali e due medaglie ieri per gli atleti dell’asd Megara running impegnati in due diverse gare ieri. A Capo Peloro (Me), 8 dei 10 atleti impegnati in gara hanno messo a frutto gli allenamenti settimanali organizzati dalla squadra e hanno ottenuto il personal best sulla distanza certificata dei 10km, mentre Agostino Incari, con il tempo di 36’41” ha centrato il secondo posto nella categoria SM40.

Due atleti della squadra augustana, che ha da poco aperto le iscrizioni per il 2024, sono stai impegnati nella dura competizione del Medieval trail, gara che si è disputata a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta: su oltre duecento atleti partecipanti Franco Carpinteri si è aggiudicato il primo posto assoluto.