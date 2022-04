Augusta, corsa contro il tempo per aiutare Emanuele Piemonte: dovrà operarsi di tumore. Avviata raccolta fondi

E’ corsa contro il tempo per aiutare Emanuele Nicola Piemonte, l’augustano di 41 anni che dovrà affrontare un delicato intervento chirurgico in Germania per rimuovere un tumore al cervelletto. Da cinque giorni è stata avviata una raccolta fondi sulla piattaforma GofundMe che ha raccolto finora più di 17 mila e 700 euro. In tantissimi ad Augusta, da semplici cittadini ad amici ad associazioni si stanno mobilitando per aiutare l’operaio meccanico anche con altre raccolte di denaro in contanti, che stanno facendo arrivare alla famiglia, con qualche salvadanaio che si può trovare in qualche negozio o nell’officina in contrada Cozzo Filonero dove lavora il quarantunenne che sabato partirà alla volta della Germania, dove il 4 maggio dovrà essere operato.

“Quasi tutti in paese mi conoscete, chi per amicizia, chi per lavoro ma molti avranno avuto modo di scambiare due chiacchiere con me. – scrive Emanuele Piemonte- Da circa due mesi ho cominciato ad accusare dei costanti mal di testa, che andavano sempre ad aumentare, pian piano al mal di testa si è aggiunta la nausea, il vomito, spossatezza e continui capogiri. Dopo svariate visite ed analisi ho provveduto ad affettare una risonanza magnetica. L’esito è stato crudo ed immediato: tumore al cervelletto. La massa va tolta entro e non oltre dieci giorni. Il mio intervento dovrà essere effettuato in Germania ed il costo è molto elevato ma ne vale la mia vita”.

Finora più di 530 la donazioni effettuate sulla piattaforma online dove, chi vuole, può contribuire al link:

https://gf.me/v/c/gfm/aiutiamo-emanuele-ad-affrontare-un-intervento