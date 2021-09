Augusta, “Corriamo Valverde”, in gara sei atleti del Megara running: 29° il debuttante Incari

Ha conseguito un ottimo risultato piazzandosi al 29° posto – sesto di categoria sm 40- Agostino Incari, atleta dell’asd Megara running che ha gareggiato ieri alla settima edizione di “Corriamo Valverde”, la manifestazione organizzata dall’Atletica Valverde, con il patrocinio del Comune che si è disputata su un percorso di 2500 metri piuttosto impegnativo. Insieme al runner al suo debutto hanno gareggiato anche altri 5 atleti augustani, presidente Carmelo Casalaina (69°), il vice Giuseppe Dragà (65°), finora sempre presente alle gare disputate, i consiglieri Maurizio Stupia (79°) e Ferdinando Roggi e l’altra new entry e Massimo Carrabino. Erano iscritti altri due atleti ma l’ingresso della zona arancione per il Comune di Augusta ha limitato per loro gli spostamenti

La gara, valida come quarta prova del Grand prix regionale di corsa su strada, ha visto la vittoria del netino Corrado Mortillaro, tesserato per la Podistica Messina e di Maria Grazia Bilello, tesserata per la Universitas Palermo.

“Nonostante le nuove restrizioni Covid siamo riusciti a partecipare alla gara, che ha attuato tutti i protocolli richiesti per poterla disputare. Siamo in classifica tra le prime nove società a livello regionale e con questa gara sicuramente – ha detto il presidente – saliremo di alcune posizioni, che alla fine è il nostro obbiettivo , essere tra le prime società a livello regionale”. Prossima gara a Floridia il 19 settembre per la sesta prova.