Augusta, coronavorus, l’Asp istituisce un numero ad hoc. Il sindaco: “seguite le raccomandazioni”

Sarà attivo da lunedì 2 marzo lo 0931/ 484980 il numero del Dipartimento di prevenzione sul coronavirus istituito ad hoc dall’ Azienda sanitaria provinciale di Siracusa. Lo ha reso noto nella sua pagina Facebook il sindaco Cettina Di Pietro che invita i cittadini a seguire le raccomandazioni fornite dall’Asp di Siracusa e le buone regole di prevenzione. Deve usare il numero appena istituito chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi 14 giorni, dopo avere soggiornato in zone a rischio epidemiologico, ovvero nei comuni italiani dove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus per informare subito il dipartimento di prevenzione dell’azienda provinciale. In caso di difficoltà si può chiamare, inoltre, il numero verde regionale per le emergenze 800458787, per qualsiasi dubbio, inoltre, si raccomanda di non recarsi al pronto soccorso, contattare il medico di famiglia o chiamare il numero unico d’emergenza 112.

In ogni caso bisogna seguire le indicazioni comportamentali indicare ministro della salute. Se si ha febbre, tosse o difficoltà respiratorie e si è di ritorno dalle zone del focolai da meno di 14 non recarsi al Pronto soccorso ma consultare telefonicamente il medico di famiglia o il Dipartimento di prevenzione dell’ Asp di Siracusa. Rimane sempre attivo, inoltre, il numero di pubblica utilità 1500.

Le stesse 10 regole e comunicazioni ufficiali che il Prefetto di Siracusa, che ieri mattina ha incontrato sindaci, Asp, Protezione civile e Forze dell’ordine invita i cittadini a seguire, diffidando di messaggi allarmistici e fake news che vanno invece segnalate alla Polizia postale