Augusta, coronavirus, una cabina di regia comunale per affrontare l’emergenza. La chiede il consigliere Triberio

“Una cabina di regia comunale per affrontare l’emergenza Coronavirus con la presenza di tutta l’amministrazione, i consiglieri comunali, i responsabile di settore da affiancare al Coc e Protezione civile e con l’ ausilio delle parti sociali, al fine di coordinare e condivide le azioni sia a tutela della salute dei concittadini ma anche per alleviare gli oggettivi danni economici”. È la richiesta presentata nei giorni scorsi dal consigliere comunale Giancarlo Triberio con delle proposte che vanno dalla sanificazione delle strade come misura di prevenzione da attuare nelle ore notturne, all’invio di messaggi sul comportamento da adottare in questi giorni di emergenza ai cittadini sia attraverso il canale Telegram sia con annunci audio per strada per raggiungere anche le persone che non usano computer e Internet.

Le proposte riguardano anche il “sostegno per un continuo controllo del territorio da parte dei vigili urbani, l’acquisto come misure di prevenzione di mascherine e la richiesta di valutare la possibilità di creare un fondo di sostegno economico destinato ai commercianti, cosiddetti di quartiere, attraverso la sospensione dei tributi locali o altre misure di sostegno, la richiesta di valutare la possibilità della creazione di un fondo economico per i cittadini anziani e disabili per mitigare le difficoltà legate alla situazione, prevedere la possibilità alle attività commerciali, già autorizzate per il servizio a domicilio, di poter continuare la stessa attività di asporto anche dopo le 18”. Sarebbe utile, secondo Triberio, prevedere una cadenza di incontri della cabina di regia ogni 2 giorni o a seconda della necessità per fare il punto della situazione. “Insieme in questo momento si vince, rimaniamo uniti”.