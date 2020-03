Augusta, coronavirus: pronta la tenda pre triage davanti all’ospedale Muscatello

È arrivata stamattina anche davanti all’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale Muscatello, così come negli altri ospedali della provincia, la tenda pre-triage riservata ad accogliere le persone che abbiano sintomi sospetti del coronavirus Covid-19. A montarla sono stati i volontari della Misericordia di Augusta, allertati dal Dipartimento di Protezione civile, che su disposizione dell’assessorato regionale alla Salute e come misura di contenimento della diffusione del virus, hanno allestito in via precauzionale la tenda dove si potrà recare chi ha sintomi influenzali sospetti per essere visitato dai medici dell’Asp, evitando così ogni contatto con altri pazienti che si recano in Pronto soccorso.

Il montaggio è arrivato contestualmente alla notizia, che si è diffusa oggi, del primo contagio di coronavirus in provincia di Siracusa che non riguarda comunque il territorio di Augusta.