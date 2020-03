Augusta, effetti del coronavirus: in banca si entra uno per volta

Accessi cadenzati con una persona per volta per evitare eccessivi assembramenti. Gli “effetti” del coronavirus, con le precauzioni e gli inviti ad evitare eccessivi affollamenti nei luoghi pubblici, sono arrivati oggi all’interno di due banche del centro storico, all’ Unicredit e alla Banca agricola popolare di Ragusa che si affacciano nella centralissima via Principe Umberto, a poca distanza l’una dall’altra. E dove chi doveva fare qualche operazione di cassa o agli sportelli o anche solo un semplice prelievo al bancomat per l’Unicredit, ha dovuto mettersi in fila fuori anziché dentro, aspettando che qualcuno uscisse prima di poter entrare. Si cono così creati dei capannelli di gente sui marciapiedi.

Una novità di oggi, due diversi avvisi delle direzioni, apposti sul vetro di ingresso dei due istituti di credito, spiegano il motivo dell’accesso cadenzato. “Con riferimento all’attuale situazione sanitaria che ha interessato anche la nostra Regione, allo scopo di contenere al massimo la numerosità delle persone presenti all’interno della filiale, l’afflusso ai locali potrà essere temporaneamente ridotto. Tale misura precauzionale si inserisce nel contesto delle azioni adottate da Unicredit – si legge- per limitare situazioni di disagio sia per la clientela che per i dipendenti presenti in filiale”.

Nell’altro la Banca agricola popolare di Ragusa informa la sua clientela che “al fine di tutelare la salute del nostro persone e della nostra clientela, che nella giornata odierna l’accesso ai locali della finale verrà regolamentato per consentire un flusso adeguato ed evitare eccessivi affollamenti”. Non è chiaro se l’iniziativa proseguirà anche nei primi giorni o se sia limitata ad oggi che, essendo il primo giorno del mese, prevede di solito un maggiore afflusso di persone in banca.