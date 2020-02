Augusta , Coronavirus, il Sippe chiede di attivare misure di prevenzione dentro il carcere

Attivare tutte le procedure di prevenzione del coronavirus all’interno della casa di reclusione di contrada Piano Ippolito. Lo chiede, con una nota al direttore del carcere, Sebastiano Bongiovanni, dirigente nazionale del Sippe che interviene, anche a seguito dell’ordine di servizio del capo de Dipartimento di polizia penitenziaria e ritiene fondamentale “installare distributori di liquido disinfettante per le mani, distribuire guanti in lattice e mascherine in tutti i locali del carcere, in particolare in quelli adibiti al ricevimento di detenuti nuovi giunti, soprattutto se provenienti dalla libertà, procedere alla stesura e distribuzione di un piano di prevenzione in caso di sospetto della presenza del virus nella struttura. In questo momento particolare – scrive- riteniamo che quanto richiesto sia il minimo indispensabile per cercare di prevenire il contagio di ogni forma di virus”.

La richiesta è successiva a quella inoltrata, un paio di giorni fa con una nota unitaria, anche dalle segreterie sindacali di Sappe, Uilpa, Osapp e Fp Cgil per chiedere tutta una serie di misure contenitive dell’eventuale contagio.