Augusta, Coronavirus. Il sindaco Di Pietro: “non date ascolto a chi fa allarmismo”

“Vi invito a non dare ascolto ai – troppi – post dal tono allarmistico o che addirittura veicolano informazioni false. È il momento di mostrarsi uniti, di credere nelle istituzioni che stanno facendo davvero tutto il possibile per fronteggiare la situazione”. L’appello via social arriva dal sindaco Cettina Di Pietro all’indomani della conferenza stampa del presidente della Regione, Nello Musumeci che ha fatto il punto della situazione in Sicilia della diffusione del virus e delle strategie e comportamenti da adottare a seconda delle situazioni in cui ci verremo a trovare.

“Il presidente Musumeci ha ribadito l’importanza della Comunicazione – ha aggiunto -. Il riferimento, tuttavia, deve essere quello delle fonti ufficiali, a cominciare dal ministero della Salute e del dipartimento di Protezione civile che sta gestendo la crisi con a capo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Nelle prossime ore si riunirà a Roma l’Unità di crisi alla quale parteciperà anche il presidente della Regione. D’accordo con l’Associazione nazionale dei Comuni, ogni sindaco riceverà istruzioni sui comportamenti da seguire che io prontamente vi comunicherò. Questo post ha la funzione di tranquillizzarvi e di dirvi che chi ha l’Autorità e le competenze sta operando come deve ed è al fianco del cittadino, di ogni cittadino della Repubblica”.