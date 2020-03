Augusta, coronavirus, gli studenti del Megara per la campagna di sensibilizzazione: “Iorestoacasa”

“Iorestoacasa”. È il titolo del breve video realizzato, in questi giorni di sospensione delle attività didattiche per evitare al diffusione del Covid-19 e di sperimentazione della didattica online, da un gruppo di studenti del biennio del liceo Megara su proposta della docente Francesca Scatà di Disegno e Storia dell’arte. Gli studenti, coordinati online della docente, hanno aderito così come artisti e influencers all’iniziativa nata spontaneamente sulla rete e rilanciata dal ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini che invita tutti a rispettare le prescrizioni imposte e a limitare le relazioni sociali per combattere la diffusione del virus.

“Seppur il prodotto multimediale risulta di media difficoltà, l’attività messa in campo ha dimostrando la capacità dei nostri alunni di organizzarsi, rispettare i tempi, le scelte di layout, lavorare insieme attraverso una piattaforma online, ma soprattutto il desiderio di restare uniti. – fa sapere la docente- Emerge da questa esperienza la consapevolezza nei giovani di sentirsi responsabili e chiamati a diffondere un messaggio serio e importantissimo per l’Italia intera, che vuole giungere con forza non solo ai loro coetanei, ma anche agli adulti”. Io resto a casa.

Vi hanno partecipato gli studenti Martina Agosto, Vittoria Dispensa, Giulia Fazio, Martina Gallo, Luca Gianino, Chiara Iannello, Georgia Leotta, Martina Miduri, Arianna Pedone, Manuela Russo e Matteo Torre.