Augusta, coronavirus e bambini: i consigli dello psicologo Francesco Cannavà

Un piccolo decalogo con consigli e suggerimenti per gestire al meglio il rapporto con i bambini in questi lunghi giorni di quarantena dovuti all’emergenza Coronavirus. Lo ha redatto Francesco Cannavà, psicologo che lavora molto con bambini e adolescenti che ritiene che “nella particolare fase di sviluppo rappresentata dall’età prescolare, l’orientamento spazio-temporale e la costruzione della propria identità sono fortemente ancorati alle routine quotidiane che scandiscono la vita personale e di relazione del bambino. La particolare situazione di isolamento in casa – spiega- determinata dall’epidemia in corso, necessita di una radicale rivoluzione dei normali sistemi di comunicazione, interazione e didattica. Può essere utile tenere a mente alcune buone prassi in famiglia e nella didattica a distanza”:

Programmare le attività della giornata e scandirle in modo chiaro e preciso, ad es:

“adesso giocheremo con la plastilina, poi ci leveremo le mani e inventeremo una

storia coi personaggi che stiamo per creare…”. Cerchiamo di mantenere delle

attività ancorate ad orari specifici ogni giorno. Inserire dopo il risveglio e a metà pomeriggio attività fisica dinamica: capriole sul tappeto, salti sul letto, guerra di cuscini. Accentuare il più possibile lo scambio fisico che produce fondamentali endorfine alla base dell’equilibrio emotivo del bambino e gli consentono di approcciarsi all’attività cognitiva e di apprendimento con entusiasmo e carica emotiva. Mantenere rigorosamente le norme igieniche: docce, bagnetti, igiene orale, evitando che i bambini permangano in pigiama tutto il giorno ciò perché dà loro la sensazione di un contesto diverso dal solito, più simile alla vacanza o all’ospedalizzazione (per chi l’ha vissuta) in cui non è contemplata l’attività didattica quotidiana e ciò potrebbe comportare reazioni di rifiuto allo svolgimento anche di compiti semplici. Sostenere, incoraggiare e agevolare la relazione tra fratelli e l’interazione in

videochiamata coi compagni con frequenza quotidiana, allo scopo di mantenere unito il senso di appartenenza al gruppo classe, stimolando i bambini a confrontarsi sulle attività che stanno svolgendo individualmente e soprattutto sul fatto che hanno fatto i compitini dati dalle maestre, ad esempio confrontandosi sui disegni. Dedicare almeno un’ora al giorno ad attività creative e manipolative attinenti alle tematiche proposte dalle maestre: disegnare, dipingere, impastare, modellare, creare con i lego… il tema che si sta affrontando con la classe. Non esporre i bambini a servizi televisivi ansiogeni o con immagini inadatte, operando sempre da filtro delle informazioni e incoraggiandoli ad esprimere i vissuti relativi all’attuale situazione ai propri genitori (non in chat! Per evitare il rischio da contaminazione emotiva). Invitare i genitori che si confrontano con stati emotivi di irrequietezza eccessiva dei propri figli o a rifiuto di assolvere ai compiti, a contattare esperti in grado di suggerire individualmente la strategia opportuna di

gestione delle problematiche osservate. Non ci improvvisiamo “psicanalisti a distanza”. La particolare situazione sta facendo emergere dinamiche intrafamiliari che il bambino potrebbe assorbire e tramutare in comportamenti disfunzionali anche riguardo alla scuola, alle maestre e ai compagni. Non si può avere contezza assoluta del contesto familiare in cui vive il bimbo di cui siamo insegnanti. Proporre fiabe in cui il protagonista sconfigge il cattivo diventando l’eroe, aiuta i bambini a sviluppare un pensiero positivo e a ridurre le ansie ed il senso d’impotenza di fronte alle emozioni di ansia e rabbia che percepiscono nelle interazioni tra i genitori a causa del fenomeno epidemico in atto. Proporre ai genitori la lettura di fiabe il cui protagonista positivo (coraggioso, furbo,

forte) è dello stesso sesso ed età del bambino prima di andare a letto che dovranno essere disegnate o ricostruite l’indomani, ciò agevola l’innesco di un sonno più sereno, agevola un lavoro onirico positivo e meno condizionato dalle ansie e conferisce un senso di continuità evolutiva da un giorno all’altro, limitando la stagnazione determinata dalla permanenza costante nello stesso ambiente. Suggerire di videochiamare con frequenza quotidiana nonni e zii e spronare i bambini a raccontare cosa stanno facendo di giorno in giorno. Concordare con la scuola e previa verifica della disponibilità tecnologica dei genitori, una modalità di interazione mediante video registrati e in diretta per mantenere il rapporto costante con l’insegnate, che si rivolge frontalmente guardando la telecamera, meglio per piccoli gruppi, in cui è possibile chiamare per nome i bambini. I video, anche più di uno, è opportuno che siano di breve durata (1 minuto), in almeno due momenti della giornata: metà mattina e primo pomeriggio,

in cui le maestre si possono alternare rinforzando l’una le indicazioni dell’altra, sempre in termini positivamente esortativi ed entusiastici.