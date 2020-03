Augusta, coronavirus, da domani chiusi quasi tutti i parrucchieri. “Vogliamo sensibilizzare tutti a stare a casa

Da domani chiuderanno i parrucchieri di Augusta. Tutti o quasi. Lo hanno deciso di loro spontanea volontà senza che abbiano l’obbligo di farlo per far capire alla gente che e’ fondamentale stare a casa e rispettare tutte le indicazioni dei sanitari per contenere al massimo la diffusione del virus e aumentare cosi’ la possibilita’ che questa grande emergenza possa finire al piu’ presto.

“Abbiamo un gruppo whatsapp di tutti i parrucchieri e la maggior parte di noi ha preso questa decisione volontariamente perche’ preferiamo la salute ai soldi– dice una parrucchiera del centro storico- Non e’ allarmismo infondato, ma un problema serio per la comunita’. Non è importante chi siamo, non vogliamo essere eroi. Vogliamo solo che la gente sappia che nonostante non veniamo pagati ne’ risarciti da nessuno e anzi nostri debiti continuano a crescere facciamo qualcosa per la popolazione. Vogliamo solo che si sensibilizzino le persone a stare a casa in modo che questa situazione possa durare il meno possibile”