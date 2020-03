Augusta, coronavirus, al via domani sera la sanificazione straordinaria del territorio

Partirà domani sera la sanificazione del territorio comunale. L’intervento sara’ effettuato di notte, dalle 20 fino alle 5 del giorno successivo, e avrà inizio mercoledì 18 marzo all’Isola, proseguirà giovedì 19 e venerdì 20 in Borgata, sabato 21 al Monte Tauro, lunedì 23 al Monte e a Brucoli e si concluderà martedì 24 marzo nelle zone esterne e ad Agnone. L’invito ai residenti e’ di tenere chiuse porte e finestre e non circolare, a maggior ragione considerati già gli obblighi del decreto #iorestoacasa, in quegli orari.

“Abbiamo già predisposto un mezzo che circolerà per le vie cittadine per informare i cittadini -ha reso noto il sindaco Cettina Di Pietro sulla sua pagina Facebook che invita a fare il passaparola- Prestare attenzione anche agli animali domestici ed evitare di esporli ai prodotti che verranno irrogati. Vi rinnovo pressantemente l’invito a rimanere a casa, tranne che per indifferibili motivi. Siamo nei giorni cruciali della diffusione del virus. Sono questi i momenti in cui, grazie alla nostra cautela e a iniziative come questa si potrà arrivare a un deciso rallentamento dell’epidemia. Tutti, proprio tutti, siamo chiamati ad essere responsabili e ad applicare in maniera rigorosissima le prescrizioni che ci vengono dalle autorita’ competenti.

Il commissario della Lega di Augusta, Massimo Casertano, in una nota inviata al sindaco sollecita una verifica che la ditta incaricata utilizzi i prodotti specifici indicati da un recente protocollo normativo elaborato per l’emergenza Coronavirus. “I presidi convenzionali, solitamente utilizzati per l’igienizzazione, i sali di ammonio quaternari, – scrive – potrebbero essere non idonei a rendere inerte questo virus. Un recente studio tedesco ha diffuso una corretta apposita metodologia da adottare quale presidio idoneo a tutelare la salute dei cittadini, che prevede l’utilizzo di ipoclorito di sodio allo 0,1% (semplice candeggina), etanolo o acqua ossigenata, tutti elementi per rendere inerte il virus. Mi permetto, pertanto, di suggerire al sindaco di verificare l’utilizzo dei corretti presidi, al fine di rendere efficace il lavoro della ditta incaricata e salvaguardare la salute dei nostri concittadini, in un momento drammatico che deve tutti vederci impegnati al di là dell’appartenenza partitica”.