Augusta, corona d’alloro al monumento dell’ Elica: il Rotary commemora i caduti dell’Aviazione della Marina

Una corona d’alloro per commemorare i caduti dell’Aviazione di Marina, benedetta da don Francesco Scatà, è stata deposta nei giorni scorsi davanti al monumento all’Elica, che si trova ai giardini pubblici davanti l’ingresso del commissariato donato dal Rotary Club Augusta che ha promosso anche la cerimonia. La cerimonia, scandita del prefetto rotariano Gaetana Bruno, ha visto in apertura la contestualizzazione storica di Antonello Forestiere, direttore del Museo della Piazzaforte e ideatore del disegno del monumento moderno che richiama l’altro che si trova sempre alla villa, poco distante, nell’area denominata appunto “dell’elica”.

Furono 149 gli ufficiali osservatori della Regia Marina caduti in volo sugli idrovolanti nell’ultima guerra, e non pochi furono quelli di base ad Augusta. Oltre cinquanta furono i caduti in volo dell’83° Gruppo di Augusta, due dei quali insigniti di medaglia d’oro al valor militare alla memoria, una settantina i dispersi: numerose furono le medaglie d’argento, oltre un centinaio le medaglie di bronzo e le decorazioni al valore.

Presenti, oltre a Pietro Forestiere che guida il club service cittadino, anche il comandante marittimo Sicilia contrammiraglio Andrea Cottini, il sindaco Giuseppe Di Mare, i comandanti di Maristaeli Catania, della compagnia e stazione Carabinieri, della Guardia di Finanza, il dirigente del commissariato, il past governatore del Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta, Concetto Lombardo, il delegato Rotary Foundation Gianpaolo Monaca, il coordinatore degli assistenti del governatore per la Sicilia Orientale Giuseppe Pitari, degli assessori Tania Patania e Giuseppe Carrabino, delegazioni di altri club service cittadini, Kiwanis, Lions, Rotaract, delle associazioni combattentistiche e d’arma.

La cerimonia si è conclusa con il silenzio eseguito alla tromba dal maestro Carmelo Vinci.