Augusta, “Coppa Sicilia beach handball”: concluso il torneo al palazzetto di Brucoli, premiati i vincitori

Si è svolta ieri per la prima volta ad Augusta, al palazzetto dello sport di Brucoli la “Coppa Sicilia beach handball” , torneo regionale di pallamano su sabbia, disciplina sportiva ancora poco conosciuta nel territorio megarese, organizzata dalla New handball club Rosolini. A vincere, in una giornata all’insegna di sano sport ma anche divertimento, è stata l’Halikada Gattopardo di Licata per la categoria maschile, mentre tra le femminili in gara, si è riconfermata vincitrice dopo il successo dello scorso anno la Beach Team Messina. Oltre alle due vincitrici hanno gareggiato anche le squadre Eugenio Pacelli, Hc Mascalucia e Handball Erice.

Miglior capocannoniere maschile Florio (Halikada Gattopardo), per la categoria femminile Mazzitelli (Messina), il miglior portiere tra gli atleti è stato Carbone, tra le atlete Galletti.

Miglior giocatore: Tardino (Halikada) è invece risultato il miglior giocatore maschile e Munda (Halikada) nella categoria femminile.

Soddisfatto il presidente della Nhc Rosolini Rosario Carpanzano che si è detto grato con gli sponsor, con l’assessore allo Sport Angelo Pasqua, il vicepresidente del Consiglio Biagio Tribulato e il consigliere comunale Margaret Amara che hanno premiato i vincitori ieri pomeriggio, alla fine delle gare.

Hanno composto il team del presidente Vincenzo Boscarino, Giovanni Avveduto, Carmela Neve, Tania Rizzotti, quest’ultima referente per Augusta dove si è riusciti a portare, con un lavoro di squadra, un evento sportivo di carattere regionale, realizzando tre giorni di sano sport con laboratori per avviare i giovani a questa nuova pratica sportiva, che può essere praticata dagli 8 anni in su, ma anche momenti di integrazione.