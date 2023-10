Augusta, convegno su turismo a Brucoli, Auteri: “momento di confronto per valorizzare il nostro patrimonio”

“Sono orgoglioso di partecipare a questo evento in cui il mondo di Fratelli d’Italia, ma anche della cultura, del turismo e della comunicazione, si riunisce in un posto magico a Brucoli. Un momento di grande confronto politico, fortemente voluto dall’onorevole Manlio Messina, in cui si parlerà del nostro brand Sicilia, del nostro sviluppo turistico, della valorizzazione del nostro patrimonio culturale e non solo”. Il deputato regionale di FdI, Carlo Auteri, imprenditore nel settore culturale, presenta così la tre giorni su “Italia, le radici della bellezza. Turismo, cultura, sport ed enogastronomia” organizzata in provincia di Siracusa da Fratelli d’Italia, che si terrà da venerdì 6 ottobre a domenica 8 al resort Mangia’s di contrada Gisira, alle porte di Brucoli.

Saranno presenti tutti i deputati regionali e nazionali di FdI, il presidente del Senato Ignazio La Russa, i ministri della Cultura Gennaro Sangiuliano, del Turismo Daniela Santanché, dello Sport Andrea Abodi, dell’Agricoltura Francesco Lolllobrigida, Protezione civile e Politiche del mare Nello Musumeci e Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy oltre ad associazioni datoriali, giornalisti e imprenditori.

Il parlamentare regionale Auteri introdurrà il primo panel, il 6 ottobre alle 18,30, dal titolo: “Cultura e beni culturali come strumento per l’industria del turismo”, durante il quale sono previsti tra gli altri interventi del dg Rai Giampaolo Rossi, del presidente del Maxxi di Roma Alessandro Giuli e della sovrintendente Inda Valeria Told. “È fondamentale sottolineare – sottolinea il deputato Ars – che il 70% del patrimonio mondiale è depositato nella nostra terra e in Sicilia abbiamo avuto un +25% di presenze turistiche, un segnale importante nonostante i vari problemi legati a incendi e trasporti. Grazie alla sinergia tra Governo centrale e regionale, il settore può rafforzarsi ancor di più sviluppando progetti importanti e utilizzando i nostri siti patrimonio Unesco. Analizzeremo punti di forza e di debolezza, da migliorare attraverso azioni da affrontare per garantire l’eccellenza nella nostra regione”.