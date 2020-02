Augusta, controllo straordinario alla circolazione: decurtati oltre 45 punti, ritirati 3 documenti di circolazione

I Carabinieri del Comando Compagnia di Augusta, con posti di controllo effettuati in corrispondenza delle principali arterie stradali sia cittadine sia extraurbane, nella giornata di ieri hanno dato impulso all’azione di prevenzione e contrasto ai comportamenti di maggiore pericolo nella circolazione stradale, quali la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’uso di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio militari operanti hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria Aretusea una persona poiché sorpresa più volte nel biennio alla guida di autovetture pur senza aver mai conseguito la patente di guida, segnalato alla Prefettura di Siracusa due persone poiché trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale. Complessivamente sono stati sequestrati 3.5 di marijuana.

I militari hanno anche proceduto al controllo di oltre 163 veicoli e 189 persone sanzionando in 3 casi la mancata copertura assicurativa; all’accertamento è conseguito il sequestro del mezzo; in 1 caso la circolazione con veicolo non sottoposto a revisione; in 2 casi il mancato uso del casco protettivo; in 3 casi il mancato uso delle cinture di sicurezza; in 2 casi il mancato uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida; in un caso la circolazione con mancanza momentanea dei documenti di guida o di circolazione.

Complessivamente sono stati decurtati oltre 45 punti, ritirati 3 documenti di circolazione o patenti ed elevate sanzioni per violazioni al codice della strada per una somma totale di 5.167 euro. Sono state inoltre effettuate 9 perquisizioni personali e 3 veicolari.