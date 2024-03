Augusta, controllo interforze su attività commerciali e sicurezza stradale

Il comando di Polizia locale è stato impegnato questa mattina, con il servizio di Polizia commerciale ed insieme agli agenti del commissariato di piazza Castello, in un servizio di controllo interforze in ambito amministrativo su attività commerciali che utilizzano i dehors. Dai controlli è emersa una violazione amministrativa a carico di un noto esercizio commerciale, come fa sapere il comandante della Polizia locale Salvatore Daidone.

In contemporanea altro personale del servizio Viabilità ha effettuato controlli stradali: 40 sono stati i veicoli controllati, con violazioni accertate che hanno comportato decurtazione dei punti nella patente e sanzioni amministrative pecuniarie.