Augusta, controllo del territorio: sanzioni per oltre 3mila euro

Numerose, ancora una volta, le denunce e le sanzioni amministrative derivanti dall’attività quotidiana dell’Arma dei Carabinieri in sevizio di pattugliamento sul territorio. I militari della compagnia di Augusta hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del proprio territorio di competenza, durante il quale, tramite numerose pattuglie, si sono impegnati a vigilare le zone più sensibili della giurisdizione sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, ponendo particolare attenzione al controllo del rispetto delle misure in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19, emanate negli ultimi Dpcm, ed effettuando numerose ispezioni e posti di controllo in corrispondenza delle principali arterie stradali cittadine ed extraurbane..

Un 42enne augustano è stato invece denunciato perchè trovato, recidivo, alla guida di un’autovettura senza aver mai conseguito la patente di guida, mentre un quarantenne è stato segnalato alla Prefettura aretusea quale assuntore poiché trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente.

Durante i servizi di controllo e vigilanza, i Carabinieri hanno controllato nel complesso 343 persone e 229 veicoli, eseguendo varie perquisizioni personali e veicolari e contestando diverse altre gravi violazioni al codice della strada, tra cui in particolare: 4 contestazioni per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; 2 contestazioni per guida con telefono cellulare; 2 contestazioni per mancanza di copertura assicurativa Rca; 2 contestazioni per guida senza l’uso del casco protettivo; 3 contestazioni per guida di veicolo non sottoposto alla prescritta revisione periodica.

Le violazioni contestate raggiungono un importo di circa 3mila euro, e 4 sono stati i documenti di circolazione ritirati, per un totale di 30 punti patente complessivamente sottratti.