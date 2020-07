Augusta, controllo del territorio: sanzioni per oltre 12mila euro

I Carabinieri della compagnia di Augusta hanno svolto una serie di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti nonché a garantire la sicurezza stradale in corrispondenza delle principali arterie stradali della giurisdizione, sia cittadine che extraurbane.

Nel territorio sono stati predisposti altresì vari servizi di controllo ai locali pubblici al fine di evitare assembramenti ed assicurarsi che i presenti rispettassero quanto disposto in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19.

Nel contesto, i militari hanno provveduto a segnalare alla competente prefettura 4 persone in quanto trovate in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente sequestrando complessivamente circa gr.10 di marijuana.

I controlli si sono estesi ad un totale di 76 esercizi commerciali, 146 veicoli e 214 persone, effettuando 29 perquisizioni personali e 24 veicolari e riscontrando: 15 violazioni per mancato uso delle cinture di sicurezza; 12 violazioni per uso di telefonino durante la guida; 9 violazioni per circolazione di veicolo sprovvisto di copertura assicurativa rca; 4 violazioni in quanto non veniva rispettata la distanza di sicurezza tra veicoli.

Complessivamente sono stati quindi sottratti oltre 150 punti patente, ritirati 6 documenti di circolazione ed elevate sanzioni per violazioni al codice della strada per più di 12.000,00 euro.