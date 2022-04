Augusta, controllo del territorio da parte dei Carabinieri: multe per 19 mila euro, sottratti 45 punti

Quattro contestazioni per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 2 per mancato uso del casco protettivo, 3 per guida di veicolo senza revisione periodica, 3 per guida di veicolo privo di assicurazione Rca e altre tre per guida di veicolo senza aver mai conseguito la prescritta patente di guida. E’ questo il bilancio dei servizi di vigilanza, effettuate dai Carabinieri della compagnia di Augusta che hanno controllato diversi esercizi commerciali, 736 persone e 472 veicoli, eseguito varie perquisizioni personali, veicolari e domiciliari.

Le sanzioni irrogate raggiungono un importo di circa 19.000 euro, sono stati sottratti complessivamente 45 punti dalle patenti di guida, ritirati 5 documenti di circolazione, 2 veicoli sono stati posti a fermo amministrativo e 3 veicoli a sequestro amministrativo.

I militari dell’Aliquota operativa di Augusta hanno segnalato alla Prefettura di Siracusa un giovane augustano, poiché a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 1 grammo circa di marijuana. E’ stato, inoltre, deferito all’autorità giudiziaria un uomo residente ad Augusta poiché, nonostante sottoposto alla misura di sicurezza della sorveglianza speciale, è stato sorpreso alla guida di un’autovettura.