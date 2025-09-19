Augusta, controllo del territorio: al setaccio 39 veicoli e 101 persone

Agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Augusta, insieme ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, nell’ambito del contrasto dell’illegalità diffusa, del degrado urbano al fine di innalzare la percezione di sicurezza tra i cittadini.
Nella giornata di ieri, sono stati controllati 39 veicoli e identificate 101 persone.
Nell’ambito di detti servizi sono stati anche controllati gli avventori di tre centri scommesse al fine di verificare il rispetto delle norme per il divieto di accesso ai minori.
