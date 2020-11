Augusta, controllo del territorio: multe per 27 mila euro per violazioni al Codice della strada

Sei denunciati per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, altri sei per la mancanza di copertura assicurativa, 2 per guida con telefono cellulare, 4 per guida con veicolo senza revisione periodica e altri 4 per guida senza patente, per un importo complessivo di circa 27.000 euro di sanzioni amministrative elevate. È il bilancio del servizio di controllo effettuato dai Carabinieri della compagnia di Augusta che hanno impiegato pattuglie automontate ed appiedate su tutta la giurisdizione di competenza per prevenire i reati e far rispettare le misure di contenimento della pandemia previste dai decreti del presidente del Consiglio dei ministri, con numerose ispezioni e posti di controllo in corrispondenza delle principali arterie stradali cittadine ed extraurbane,

Durante i servizi i Carabinieri hanno controllato 24 esercizi commerciali, 336 persone e 187 veicoli ed eseguito 26 perquisizioni personali, veicolari e domiciliari, sono stati ritirati in totale 10 documenti di circolazione e sottratti complessivamente 40 punti dalle patenti di guida, per violazioni “la cui gravità continua ad essere percepita al ribasso dagli utenti della strada”– dicono dal comando provinciale dei carabinieri che elevano spessissimo queste sanzioni, constatando che “molti automobilisti sottovalutano le conseguenze che derivano da eventuali sinistri stradali quando il veicolo non è assicurato o revisionato o quando il conducente ha messo in atto comportamenti imprudenti come quello di guidare parlando al cellulare. Tali episodi, infatti, possono causare danni o lesioni, in certi casi anche mortali, che oltretutto non trovano facile copertura assicurativa, generando quindi situazioni ancora più gravose per entrambe le parti coinvolte”.

A Carlentini, invece, i carabinieri della stazione hanno multato due giovani per la violazione delle norme disposte dal Dpcm sul contenimento della pandemia da coronavirus. I giovani, identificati dai militari a seguito degli accertamenti effettuati su una lite avvenuta qualche giorno fa nella centralissima piazza Diaz, sono stati sanzionati per un importo di 400 per non aver mantenuto nei contatti sociali la distanza interpersonale di almeno un metro.